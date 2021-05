Il Milan prepara l'assalto a Rodrigo De Paul. Per arrivare ai 40 milioni di euro richiesti dall'Udinese per il centrocampista argentino, il club rossonero fa cassa con delle cessioni (Castillejo, Krunic, Conti, Laxalt e Caldara) e i risparmi dagli ingaggi di Donnarumma e Calhanoglu, che si svincolano a parametro zero. Nella trattativa non entrerà il giovane attaccante norvegese Hauge.



Intanto sul mercato è finita la villa in cui De Paul viveva vicino a Udine: è appena stata venduta, come si legge sulla Gazzetta dello Sport. Sulle sue tracce c'è anche l'Atletico Madrid di Simeone.