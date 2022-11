. Sarà ancora. Avversario di tante battaglie tra Juventus prima e Inter poi, una rivalità molto sentita per i tifosi rossoneri, che negli occhi hanno ancora gli ultimi due derby vinti nella stagione del 19° scudetto (il ritorno di campiomato e il quarto di finale di Coppa Italia. Conte non è però l'unico fattore ad accendere la sfida degli ottavi, perché gli Spurs stessi sono un 'nemico' particolare,: due sconfitte e due pareggi tra le semifinali di Coppa Uefa del 1971/72 e gli ottavi di Champions del 2010/11, match d'andata passato alla storia per lo 0-1 di San Siro con la rissa tra Gattuso (allora giocatore) e l'ex rossonero Joe Jordan.- Il Tottenham si è indubbiamente rilanciato dall'arrivo di Conte e così si è visto anche nell'avvio di questa stagione. Nsarebbe bastato il gol divorato da Kolasinac per relegare gli Spurs al secondo posto e consegnare la vetta all'Eintracht., un solo punto conquistato contro il Chelsea e sconfitte contro Arsenal, Manchester United, Newcastle e ultimo il Liverpool. Un dettaglio che ha fatto scivolare il Tottenham a -8 dalla vetta (occupata dai Gunners) e che fa ben sperare il Milan e Pioli: gli Spurs faticano quando il livello si alza.- La qualità in rosa comunque non manca, soprattutto dalla cintola in su con un arsenale offensivo di tutto rispetto nonostante qualche fatica di troppo. La copertina è sempre di, capitano e leader della squadra con i suoi 12 gol in stagione; di questi, tuttavia, uno solo è arrivato in Champions. Non hanno la stessa continuità gli autori di supporto:ha segnato 5 reti in due sole partite (tripletta al Leicester e doppietta all'Eintracht); il nuovo acquistosi è fermato alla doppietta al Marsiglia all'esordio in Champions. E' tra esterni e centrocampo però che Conte può trovare i giocatori più intriganti per mettere paura al Milan, giocatori che conoscono bene la Serie A. L'ex juventinosi sta imponendo come mediano di primo livello, l'altro bianconeroè rientrato dopo un problema muscolare e ha mostrato subito perché il tecnico lo consideri fondamentale nel progetto., che a San Siro respirerà ancora aria di derby: ai tempi dell'Inter è stato una vera e propria spina nel fianco per la difesa del Milan, Kalulu e compagni sono già in guardia.