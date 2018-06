Un Mondiale da giocare come possibile protagonista con la Svizzera e le sirene del mercato che iniziano a suonare. Ricardo Rodriguez piace eccome al Bayern Monaco e al Borussia Dortmund, ve lo abbiamo anticipato. Nelle ultime ore è spuntato il nome del Monaco ma non risultano contatti diretti, anche perchè Ricardo al Milan e a Milano sta bene. Secondo le nostre verifiche, anche l'entourage apprezza il club rossonero e potrà pensare di andare via solo per una squadra che avrà la possibilità di vincere la Champions League.