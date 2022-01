Fikayo Tomori questo pomeriggio si sottoporrà a un intervento in artroscopia a causa della lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro rimediata ieri, in occasione della sfida di Coppa Italia Milan-Genoa: lo stop sarà di circa un mese. I prossimi impegni in campionato del Milan saranno contro Spezia (17 gennaio), Juventus (23 gennaio) e Inter (6 febbraio), partite in cui Tomori non sarà a disposizione.