Renato Sanches resta il grande obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo di Pioli. Maldini e Massara lo hanno individuato da gennaio come la priorità assoluta perché ha le caratteristiche fisiche e tecniche ideali per il gioco rossonero. Ma non solo: la valutazione da 15 milioni, figlia di un solo contratto, rappresenta un affare straordinario anche dal punto di vista economico.