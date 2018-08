L'allenatore del Milan Gattuso ha spiegato i motivi delle esclusioni di Zapata e Montolivo in conferenza stampa: "Zapata è infortunato, è tornato dal mondiale non in perfette condizioni. Può allenarsi ma abbiamo deciso di non rischiarlo perchè se ha una ricaduta deve stare fermo tre o quattro mesi. Montolivo è infortunato, non l'ho portato in America per scelta mia, sa che la priorità in questo momento sono altri giocatori. Ora non è a disposizione ma si sta curando quando sarà in grado di allenarsi farà parte del Milan".