Ore importanti per il futuro del Milan, in giornata sono attesi i 10 milioni dell'aumento di capitale che rappresentano la penultima tranche dell’aumento di capitale chiamato dal Cda nei mesi scorsi. Secondo la Gazzetta dello sport, il vero banco di prova per Yonghong Li sarà il versamento degli ultimi 32 milioni dell’aumento di capitale entro fine mese.