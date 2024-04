Milan, ecco qual è la più pericolosa rivale nella corsa a Zirkzee

Il Milan sta lavorando da mesi all’obiettivo Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese del Bologna, protagonista di 10 gol e 4 assist nell’attuale serie A, è il profilo preferito di Moncada e Ibrahimovic. Ma non sarà facile arrivare al gioiello rossoblu per via della forte concorrenza, tra le altre, dell’Arsenal che è pronto ad offrirgli un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione.