Milan, contatti positivi per Samardzic: le commissioni non sono un problema

OFFERTA - Il Milan, che ha il gradimento totale di Samardzic, ha offerto alla famiglia Pozzo 15 milioni di euro per il cartellino dell'ex Lipsia, una proposta che non è stata ritenuta sufficiente per portarlo via dal Friuli. L'Udinese parte da una richiesta iniziale di 25 milioni di euro, ma non ha chiuso la porta. E' disponibile a trattare, a trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Sa che Samardzic considera chiusa la sua avventura in bianconero e vuole solo il Milan, non a caso ha preferito non approfondire il forte interessamento di due settimane fa della Lazio.