Juventus, Chiesa è tornato e ora? Rimandato l'incontro con Motta, obiettivo evitare l'addio a zero all'Inter

VIA A ZERO? C'È L'INTER - Il caso, inutile negarlo, c'è e rimane aperto nonostante i sorrisi mostrati dall'attaccante ai tifosi presenti all'esterno del JMedical. Giuntoli e la Juventus sono consapevoli che oggi il rischio più grande da scongiurare è quello di una permanenza in rosa senza rinnovo e per due motivi: il primo è tecnico, ovvero avere un Chiesa non centrale e spesso in panchina creerebbe un problema per Thiago Motta. Il secondo è economico, perché il potenziale ricavo si trasformerebbe in un addio a parametro zero con l'Inter, super-rivale, già pronta al super-sgarbo. Da oggi parte la nuova vita di Chiesa in bianconero bisogna solo capire se si chiuderà con un dentro o con un fuori.