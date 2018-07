Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera c'è una scelta precisa di Elliott dietro alla mancata cessione di Manuel Locatelli al Sassuolo. L'accordo fra le parti era stato di fatto trovato, ma ad oggi il fondo Elliott si è messo di traverso e ha bocciato la cessione del centrocampista classe '98.



I motivi? La nuova proprietà ritiene che Locatelli sia un asset ancora ampiamente valorizzabile prima di arrivare a una cessione. Inoltre il suo addio non comporta neanche un pesante taglio di stipendio perciò non va a toccare più di tanto un monte ingaggi che, per i paletti della Uefa, dovrà essere tenuto sotto controllo.