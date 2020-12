Un atto formale per chiudere la vicenda:. Lo rivela il portale specializzato Calcio e Finanza analizzando il Registro dei titolari effettivi del Lussemburgo dopo l'ultimo aggiornamento, seguito all'di Project Redblack,- Come si legge, l'azionariato della società era diviso in tre tipologie di azioni: due di classe A (King George e Genio) nelle mani di Elliott per un totale di 5.999 azioni (49,99%); una di classe B (512) e una di classe C (5.489) detenute da Blue Skye, la società di Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo, per un totale del 50,01. Le azioni C tuttavia, prima dell'esercizio della call, non avevano diritti economici e di governance su Project Redblack e sul Milan. Inoltre, prosegue Calcio e Finanza, in base allo statuto di Project Redblack, al momento del trasferimento delle azioni di classe C al detentore di quelle di classe A (Elliott), i titoli di classe C stessi si trasformano in titoli di classe A: Dopo l'annuncio di metà novembre , l'atto formale: Singer e il fondo Elliott sono i proprietari del Milan.