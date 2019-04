La notizia del deferimento del Milan da parte della Uefa ha generato preoccupazione tra i tifosi del Diavolo. Da via Aldo Rossi filtra grande serenità, una eventuale sanzione verrà accettata se commisurata agli sforzi che il fondo anglo americano sta portando avanti per rilanciare la società meneghina. In caso contrario, spiega il Sole24ore, è pronto a dare battaglia all'UEFA e a ricorrere anche a tribunali extra-sportivi.