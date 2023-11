Il Milan ora è davvero in grandissima emergenza difensiva. Il ko muscolare che ha costretto Malick Thiaw ad uscire prima dal campo di gioco contro il Borussia Dortmund e poi da San Siro in stampelle toglie a Stefano Pioli il penultimo dei difensori a disposizione. Il mercato di gennaio è ancora lontano un mese, ma come stanno gli altri infortunati e fra quanto potranno rientrare?



SEI CENTRALI - L'attuale organico vede sei difensori centrali a disposizione di Pioli più eventuali innesti dalla Primavera. Tomori è l'unico intoccabile che è riuscito a saltare soltanto una gara in stagione per squalifica (il derby con l'Inter). E gli altri il più vicino al rientro è Marco Pellegrino, ecco tutti i casi.