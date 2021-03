Emergenza totale in attacco per il Milan. Oltre a Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic ancora ai box per i rispettivi infortuni, oggi Stefano Pioli ha perso contro il Napoli anche Rafael Leao per un problema al flessore ancora da valutare e Ante Rebic per espulsione. Da valutare le condizioni del portoghese, al momento l'emergenza in attacco è totale per il Milan verso Manchester United prima e Fiorentina poi. Dopo ci sarà la sosta, ma Pioli spera di ritrovare qualche infortunato già questa settimana.