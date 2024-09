Milan, Emerson Royal torna sui banchi di scuola: si è iscritto all’università

L’impatto dicon la nuova realtànon è stato dei migliori. L’exha patito, come tutta la squadra, un inizio di campionato in. Per il brasiliano però c’è tempo per rifarsi e imporsi sulla fascia destra dei rossoneri in un ballottaggio serrato con il capitanoche terrà banco per tutta la stagione.Non solo calcio però nella vita di Emerson. C’è anche lo, come scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui, in queste sue prime settimane a Milano,, un’università online con una sede in Europa, a Parigi. Il giocatore insomma vuole essere capace in futuro di gestire al meglio e in prima persona i suoi. Già in Brasile, dopo aver completato le scuole superiori, aveva seguito un corso inorganizzato da un centro di ricerca.

Come detto, i suoi primi minuti in maglia Milan non sono stati da antologia.è entrato nel secondo tempo contro il, mentre è stato titolare a Roma con la. I due gol dei biancocelesti, così come quello decisivo diper i gialloblù, sono arrivati proprio dalle zone che lui stesso avrebbe dovuto chiudere. Dovrà studiare anche dai suoi primi errori per cambiare marcia e prendersi il Milan.