Milan-Empoli, le pagelle di CM: Okafor frizzante, Pulisic una sentenza. Delusione Jovic

Daniele Longo

Milan-Empoli 1-0



Milan



Maignan 6: spettatore non pagante della partita, l’Empoli non crea alcun grattacapo.



Calabria 5,5: arriva spesso in ritardo nelle marcature commettendo tanti falli. Buona spinta offensiva.



Thiaw 5,5: qualche sbavatura, nel complesso sembra insicuro.



Tomori 6: attento e ben posizionato. Mette altri minuti importanti nelle gambe alla ricerca della migliore condizione post infortunio. (dal 17’ st Kalulu 6: mette una pezza su una sbavatura di Thiaw),



Theo 6,5: fa ammonire un paio di avversari con le sue scorribande. Maturo anche nella gestione dei momenti della gara.



Reijnders 6,5: taglia e cuce, cuce e taglia. Prestazione intensa del centrocampista olandese. (dal 17’ st Musah 6,5: ottimo impatto sulla partita: un paio di giocare da applausi e tanta grinta)



Bennacer 6,5: inizio di gara così così, poi sale in cattedra e trova l’imbucata giusta per Okafor in occasione del gol vittoria.



Pulisic 7: chiamatelo Christian l’imprescindibile. Pioli lo fa giocare sempre e a ben ragione dato il tenore delle sue prestazioni. Trova la rete che sblocca la partita, l’ottava in serie A. Ispira la maggior parte delle azioni del Milan. (dal 17’ st Chukwueze 6: ci mette tanta volontà. Qualche buono spunto e anche un paio di tocchi sbagliati. Può e deve crescere)



Loftus-Cheek 6,5: impegna Caprile in due circostante dopo due giocate personali importanti.



Okafor 6,5: bravo nel non dare punti di riferimento alla linea difensiva azzurra. Punta l’uomo e lo salta spesso, regala un cioccolatino solo da scartare a Pulisic che ringrazia e insacca. P (Dal 45’ st Adli sv)



Jovic 5: la sua prestazione è tutto tranne che eccitante. La sensazione è quella di un giocatore che perde qualcosa quando inizia la partita da titolare. Occasione fallita. (Dal 28’ st Giroud 6: aiuta la squadra)



All.Pioli 6: tre punti importanti e porta inviolata. Per la crescita del gioco ripassare la prossima volta.