Milan-Empoli è l'anticipo che apre il programma della 25esima giornata di Serie A. Contro l'Empoli, i rossoneri di Gattuso vanno a caccia della terza vittoria consecutiva e dell'ottavo risultato utile per consolidare il quarto posto in classifica e mettere nuovamente nel mirino il terzo, occupato dall'Inter. Di contro, gli uomini di Iachini vogliono dare continuità al recente successo sul Sassuolo per inseguire il traguardo della salvezza.



Ecco alcuni dati forniti da Opta sulla partita:



Sia Milan che Empoli hanno trovato la rete in tutti gli ultimi otto confronti in Serie A: 27 le reti nel parziale, 3.4 di media a incontro. Il Milan non vince da due partite di Serie A contro l’Empoli (1N, 1P): i rossoneri non sono mai restati tre gare di fila senza successi contro i toscani nella competizione. Dopo aver trovato il successo in sette delle prime otto sfide di Serie A contro l’Empoli a San Siro (1P), il Milan ha vinto solo uno degli ultimi quattro incontri interni contro i toscani nella competizione (1N, 2P).



Il Milan non ha mai subito più di un solo gol nelle ultime 12 partite di campionato (sei reti incassate dai rossoneri): nel parziale una sola sconfitta, cinque vittorie e sei pareggi. Il Milan ha realizzato tre gol negli ultimi due incontri di campionato: i rossoneri non arrivano a tre match di fila in Serie A segnando almeno tre reti a partita dal dicembre 2012.



Le cinque vittorie collezionate dall’Empoli nell’attuale Serie A sono arrivate tutte al Castellani: i toscani sono una delle cinque squadre che nei Top-5 campionati europei non hanno ancora trovato il successo in esterna. Il Milan è una delle due squadre che ha recuperato più punti in questo campionato da situazione di svantaggio (13, come la Juventus) - l’Empoli una delle due che ha persi di più una volta sopra nel punteggio (18).



Il primo gol in Serie A dell’attaccante del Milan Krzysztof Piatek in Serie A è stato proprio contro l’Empoli lo scorso 26 agosto, con la maglia del Genoa. Piatek ha trovato il gol in tutte le prime tre presenze da titolare in Serie A con il Milan: l’ultimo giocatore ad aver segnato in ognuna delle prime quattro presenze da titolare in rossonero è stato Oliver Bierhoff tra settembre e ottobre 1998. Diego Farias ha trovato il suo primo gol con l’Empoli nell’ultima giornata contro il Sassuolo: non trova la rete in due presenze consecutive di Serie A dal maggio 2017.





