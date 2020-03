Quanto vale il cartellino di Ante Rebic? Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’attaccante croato è in prestito al Milan dall’Eintracht Francoforte anche per la prossima stagione, ma non è stato pattuito alcuna cifra per un eventuale riscatto. Quindi, quanto vale il cartellino? Un enigma che rischia di condizionare il futuro.