Arrivano brutte notizie per Marco Giampaolo e il Milan. Al poco convincente avvio di stagione, culminato con la sconfitta nel derby di sabato sera, si aggiunge l'infortunio di Paquetà. Il centrocampista brasiliano, infatti, si è sottoposto nella giornata di oggi ad alcuni esami dopo un problema al flessore accusato nella Stracittadina.



SPERANZA VIOLA - Gli accertamenti hanno evidenziato una contrattura ai muscoli flessori della coscia sinistra: la risonanza, tuttavia, ha escluso lesioni muscolari. Nei prossimi giorni il giocatore continuerà i trattamenti del caso: praticamente impossibile, dunque, vederlo in campo giovedì sera nel posticipo del turno infrasettimanale contro il Torino. Lo staff medico rossonero proverà a recuperarlo per la sfida casalinga di domenica sera contro la Fiorentina