Ora è tutto vero: Inter e Milan torneranno a sfidarsi in una semifinale di Champions League, 20 anni dopo la prima e ultima volta. 13 maggio 2003, dopo lo 0-0 dell'andata Shevchenko mette subito un sigillo pesante, Martins pareggia e regala speranza ai nerazzurri, ma Abbiati chiude su Kallon difendendo l'1-1 che regala ai rossoneri la storica notte di Manchester contro la Juventus, che proietta il Diavolo in Paradiso. Ma cosa fanno oggi quei giocatori che con Carlo Ancelotti hanno compiuto la cavalcata fino alla 6° Champions milanista?



