Il Milan cerca un esterno offensivo da regalare a Pioli in questi ultimi giorni di mercato estivo. La trattativa più calda è quella per Romain Faivre. Il francese classe 1998 è stato convocato dal Brest per la prossima partita di campionato in programma domenica pomeriggio. Ma, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il ragazzo non è partito con la squadra per la trasferta di Strasburgo.



I dirigenti rossoneri hanno già in tasca il sì del calciatore e stanno cercando di trovare un accordo col club francese, che (forte di un contratto fino a giugno 2025) chiede 15 milioni di euro contro i 10 milioni offerti dal Milan. Al lavoro per la fumata bianca.