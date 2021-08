Meno quattro: manca sempre meno al countdown del calciomercato, il cui termine è fissato nelle ore 20 di martedì 31 agosto. Manca sempre meno, però, anche alla costruzione del nuovo Milan, pronto ad aggiungere un nuovo tassello alla rosa di Stefano Pioli., messicano classe 1993. Gli intermediari che curano l'affare si trovano ancora a Milano, ma il profilo dell'ex Twente perde quota.. Ecco allora che, in parallelo, prende sempre più piede l'idea che porta a, classe 1998 del Brest. È lui, al momento, il preferito dalle parti di via Aldo Rossi.. Troppi per i piani del Milan, che continua però a lavorare. Nel week-end nuovi contatti, avanza il nome di Faivre per la trequarti rossonera. Il countdown, intatto, si avvicina...