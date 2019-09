un giocatore che ha dimostrato attaccamento alla maglia con i fatti e non soltanto a parole. In estate c'era stata la forte tentazione di andare al Psg,Chiuso il capitolo mercato, se ne apre subito un altro relativo al rinnovo di contratto. Donnarumma andrà in scadenza nell'estate del 2021 e il Milan non può correre il rischio di avere poca forza contrattuale e limitati margini di azione.I dirigenti rossoneri sono sicuramente consapevoli che Gigio resta l'asset tecnico ed economico più importante nell'attuale rosa rossonera.Una normale fase di stallo che può essere letta come una volontà delle parti di prendersi del tempo per riflettere dopo le fatiche della sessione estiva di calciomercato. Ma il Diavolo deve fare in fretta, facendo leva sulla volontà del ragazzo di proseguire la sua avventura in quel di Milanello. Perché non si può correre il rischio di perdere un giocatore del calibro di Donnarumma a prezzo di saldo.