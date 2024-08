AFP via Getty Images

"Milan favorito per lo Scudetto": il pronostico di Caressa

14 minuti fa



Il Club di Sky fa i pronostici per il campionato di Serie A appena iniziato. Beppe Bergomi, Paolo Di Canio ("E' la più forte in assoluto") e Luca Marchegiani non hanno dubbi e vedono ancora favorita l'Inter campione d'Italia. Nerazzurri in pole position anche per Marco Bucciantini, pronto però a cambiare idea: "Ma dico Juventus se prende Koopmeiners e Nico Gonzalez".



Fabio Caressa la pensa fuori dal coro: "Non è che dopo aver vinto la seconda stella quest'anno l'obiettivo dell'Inter è fare bene in Champions League? La mia favorita è il Milan. E la sorpresa del campionato sarà il Parma, che vedo in lotta per le coppe europee".