Il Benevento non si ferma più. Dopo il centrale Volta (Perugia) il patron Vigorito è pronto a piazzare altri tre colpi: in arrivo la punta Asencio (Genoa, era all’Avellino) e il duo Bandinelli-Ricci dal Sassuolo nell’ambito della sessione di Brignola ai neroverdi.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, lo Spezia ci prova per Missiroli e Ragusa del Sassuolo e continua a seguire Vandeputte (Viterbese). Il Cittadella si rifà il look in attacco: preso Finotto (Spal, era alla Ternana), ieri si è aggregato in ritiro Ngombo (Bari, era al Roda) che potrebbe firmare nelle prossime ore. Empereur (Bari) nel mirino del Verona che vuole blindare Calvano fino al 2021. Il club di Setti continua il testa a testa con il Palermo per Puscas (Inter, era a Novara). Carpi a caccia di innesti in difesa: occhi puntati su Suagher (Atalanta), D’Elia (Bari) e Golubovic (ex Novara). Il Livorno punta Marrone (Juventus, era a Bari) per la mediana. Non sbarcherà in amaranto Forte (Inter, era allo Spezia) che vola in Belgio al Beverin (triennale). Ufficiale l’approdo di Brosco (Verona) all’Ascoli che insiste per Del Pinto (Benevento) e Citro (Frosinone). Farelli (Novara) e Busellato (Bari) verso Pescara.



Il Perugia prende il terzino Felicioli (era al Verona) in prestito con diritto di riscatto dal Milan. La Salernitnana chiude per Kone (Frosinone) e punta per la porta Micai (Bari). Tris di rinforzi in arrivo al Lecce: Petriccione (Bari), Fiamozzi (Genoa) e Gucher (Pisa). I salentini sfidano, inoltre, i coreani dell’Incheon United per il fantasista brasiliano Chiaretti (Cittadella). Marchizza (Sassuolo, era all’Avellino) passa al Crotone che ci prova per Crecco (Lazio). Ufficiali Anastasio e Palmiero dal Napoli al Cosenza che tratta Proietti (Pescara). Infine oggi è il giorno di Brignoli (Juve, era al Benevento) al Palermo che ha chiuso per Haas (Atalanta) e cede Gnahorè all’Amiens.