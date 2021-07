Il Milan femminile è pronto a un altro colpo spagnolo, dopo l’arrivo di Vero Boquete nella passata stagione. Come riporta Mundo Deportivo, infatti, in rossonero è pronta a sbarcare, in prestito, Laia Codina, difensore centrale del Barcellona. La 21enne piaceva anche a Bayern Monaco, Bordeaux e Madrid CFF.