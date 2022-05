Il Milan che ha fatto seguire da vicino Enzo Fernandez potrebbe riuscire ad affondare il colpo per il gioiellino del River Plate. Il centrocampista, riporta Tuttosport, nel suo contratto ha infatti una clausola rescissoria da 18 milioni di euro e, se non si riuscisse a chiudere il colpo Renato Sanches, per il club rossonero l'argentino potrebbe rivelarsi l'occasione giusta. Sul giocatore ci sono anche Inter e Juve.