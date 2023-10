Il Milan vuole riprendersi la vetta della classifica in serie A dopo il largo successo ottenuto dall’Inter sul campo del Torino e distanziare quella Juventus che ha tutte le carte in regola per competere fino in fondo per l’obiettivo massimo ovvero quello del tricolore. Le assenze, seppur importanti, di Maignan, Sportiello, Theo Hernandez e Loftus-Cheek ( almeno dal primo minuto) non posso creare un alibi a un gruppo che ha fame di vittorie come ricordato Reijnders in varie interviste nei giorni scorsi.



GIOCA FLORENZI - Il dubbio è durato poco più di qualche ora: Bartesaghi non è ancora pronto per una sfida di questo tipo, al posto di Theo ci sarà Florenzi. Krunic torna a disposizione di Pioli che però sceglie Adli in cabina di regia per un calcio più verticale con l’ausilio di Reijnders.

DUE BALLOTTAGGI - Sono solo due i ballottaggi ma con due favoriti chiari: Thiaw dovrebbe spuntarla su Kjaer così come Musah su Pobega. Giroud torna al centro dell’attacco dopo l’ottima esperienza da portiere, Leão e Pulisic saranno regolarmente ai suoi lati con la chiara licenza di fare male alla difesa della Juve.



PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.