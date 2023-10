La capacità di fare rete è sicuramente uno dei segreti del Milan. Tutte le zone più influenti a livello calcistico sono coperte da osservatori che lavorano a stretto contatto con Moncada e D’Ottavio: in sudAmerica ad esempio è presente uno scout di stanza in Argentina ma che copre diversi campionati.. Negli ultimi mesi, sempre nella capitale Argentina, l’osservatore ha seguito con costanza il Boca Juniors finalista della copa Libertadores.Dieci anni con la maglia Xeneize, dal settore giovanile alla Bombonera.Non è ancora un giocatore fatto e finito ma ha buoni margini di crescita. Il Diavolo lo segue. Sono stati segnalati anche i profili di Valentin Barco e di Exequiel Zeballos: il primo, classe 2004, è seguito da mesi anche dal Manchester City e si tratta di un esterno mancino molto forte al cross e nell’attaccare gli spazi, meno nella fase difensiva dove perde molto anche a causa di un fisico piuttosto minuto. Il secondo è un classe 2002 che può fare tutti i ruoli in attacco: il Milan lo considera di talento ma ha dubbi sulla sua adattabilità al calcio italiano.