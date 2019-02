Una buona, buonissima notizia per il presente, ma soprattutto per il futuro del Milan arriva da Milanello. Dopo un calvario durato in pratica per 6 mesi, Mattia Caldara è finalmente pronto a tornare in campo. I problemi alla schiena prima e al tendine hanno per ora limitato a solo 1 presenza (in Europa League contro il Dudelange sono alle spalle e dopo essere rientrato in gruppo proverà a ritrovare in fretta il ritmo partita.



IN CAMPO IN PRIMAVERA - Per farlo, già nella giornata di sabato, Caldara sarà a disposizione della Primavera del Milan allenata da Federico Giunti. I primi minuti dopo gli infortuni, che probabilmente non saranno gli unici che il centrale classe '94 metterà nelle gambe fra i giovani, arriveranno sabato alle 11 nel turno di campionato contro il Palermo Primavera.



GATTUSO NON HA FRETTA - Un percorso di rientro che sarà importante, dicevamo, più per il futuro che per il presente rossonero. Caldara è stato uno dei colpi più importanti della campagna acquisti estiva di Leonardo e Maldini, ma in questo momento, con l'equilibrio difensivo impeccabile trovato non senza fatiche da Gennaro Gattuso, inserirlo immediatamente fra i titolari non è una priorità. Caldara rientrerà, con i giusti tempi e quando sarà al 100% della forma. Oggi, con una corsa Champions da vivere a mille all'ora, Gattuso non ha alcuna fretta di toccare gli equilibri che con Musacchio e Romagnoli davanti a Donnarumma, hanno portato il Milan ad essere una delle difese meno battute d'Europa (solo 3 gol subiti) in questo inizio di 2019.