. Riportarlo a quasi un anno e mezzo fa, al, quando a San Siro ildi Vincenzo Montella affrontava e batteva il Cagliari. Era la quinta gara con la maglia rossonera addosso per l'esterno, arrivato in estate dall'Atalanta per 24 milioni.Quella contro i sardi è, infatti, l'con la prima squadra. Prima una distorsione alla caviglia, poi ladel ginocchio sinistro, infine la seconda operazione, lo scorso aprile, sempre per lo stesso infortunio. Un periodo nero, da cui il classe '94 sta uscendo con forza e tanta, tantissima voglia di rivincita. A inizio novembre il ritorno in campo col Milan Primavera, nella discussa partita persa contro il Chievo che ha portato anche alla suaper tre giornate. Un nuovo stop forzato, che ne ha rallentato il rientro a pieno ritmo.Ora, però,. Già domenica scorsa, contro la Lazio, Rino Gattuso aveva pensato al suo inserimento: "Prima del nostro gol". Parole di stima, che testimoniano come l'esterno lecchese sia ormai pronto a ricominciare la sua storia rossonera, interrotta troppo presto. Possibile che questo avvenga già domani, nella sfida dell'ora di pranzo contro il Parma. In una vera e propria emergenza infortuni, il Milan sta per ritrovare Conti: Andrea è pronto a ripartire da dove aveva lasciato.