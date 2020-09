E' stata una bella sensazione, romantica. E forse anche un po' scaramantica. Se poi ci aggiungiamo che. Qui si scivola addirittura a fine anni Ottanta in un'atmosfera molto diversa da quella del calcio attuale. Il romanticismo di Berlusconi e Galliani però è rimasto lo stesso e sicuramente sono entrambi molto dispiaciuti di non essersi potuti sedure sulle loro poltroncine di San Siro in una serata che da tempo avevano voluto e pianificato. Senza di loro e senza il pubblico, obiettivamente, la partita perde un po' di valore.. Giocatore di qualità superiore alla media, che però per il momento non è riuscito a ritagliarsi spazi significativi in due colossi mondiali come il Manchester City e appunto i merengues. Il Milan potrebbe essere il posto giusto per trovare la continuità di impiego e rendimento, teniamo però conto che. Qui non si discutono qualità e prospettive, sicuramente con lui il centrocampo rossonero si assicura un giocatore giovanissimo ma già pronto per essere titolare inamovibile., anche se, Ibra a parte, nessuno garantisce un rendimento certo al 100%.Mentre per il difensore Maldini può prendersi ancora qualche mese, il rinnovo del portiere comincia a diventare parecchio urgente.Sembrano e sono tanti, ma il Milan non può permettersi di non trovare un accordo per Donnarumma nelle prossime settimane. Ergo: al di là di Bakayoko, del difensore e dell'attaccante io credo fermamente che in questo momento l'urgenza della dirigenza rossonera sia trovare un accordo per il rinnovo contrattuale di Gigio.