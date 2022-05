Ora si fa sul serio. Iniziano le gare pesanti, i punti pesano come macigni. Ogni turno di questa Serie A, da qui in avanti, può essere decisivo.. I. Subito dopo il triplice fischio toccherà all’Inter, impegnata alle 18 con l’Udinese.Dopo la clamorosa sconfitta dei nerazzurri nel recupero col Bologna, è il Milan ad essere di nuovo padrone del suo destino. Contro la Fiorentina continua la striscia di partite ostiche, iniziata con la Lazio la settimana scorsa, partita risolta allo scadere dalla zampata di Tonali.assieme a Lazio, Roma e Atalanta. A Firenze, poi, sperano in I. Prima con lo Spezia, poi con la Fiorentina, il tecnico italo-tedesco ha vinto due partite su tre contro il Milan, sempre con un pressing asfissiante e cercando di tenere il pallone il più possibile.Per questo, oggi al Milan serve il salto di qualità anche da questo punto di vista: Pioli dovrà correre ai ripari e inventarsi qualcosa per non farsi sorprendere, per la terza volta, dal suo stimato collega. A dargli una mano ci sarà anche il dodicesimo uomo del Milan in questa stagione, San Siro, come sempre ormai gremito ed euforico, pronto, dopo anni di mediocrità, a spingere la squadra a buttare il cuore oltre l’ostacolo.Milan-Fiorentina è una partita dai tanti volti noti, soprattutto per quanto riguarda la sponda viola. Dovrebbero essere titolari infatti, ex beniamino dei tifosi rossoneri, e, passato da Milanello senza lasciare il segno, ma che quando ritrova il Milan da avversario il segno lo lascia eccome.dovrebbe invece partire dalla panchina, da dove, prima del suo ingresso nella ripresa, caricherà le sue pallottole e coverà la sua voglia di rivincita. Il pistolero, nella sua breve ma intensa esperienza milanese, era stato per qualche mese il beniamino dei tifosi, spingendo gli addetti ai lavori ad un coraggioso paragone con Shevchenko. Poi se n’era andato fra i fischi, assordanti, di San Siro, dopo un periodo di astinenza dal gol e di errori tecnici anche banali. Dall’altra parte, invece, ci sarà, anche lui dalla panchina. Il croato, assente all’andata (e per gran parte della stagione), dovrà essere l’arma in più di questo finale di stagione, portare freschezza, imprevedibilità e voglia di vincere e determinare. Con la Lazio il gol del 2-1 è nato da un suo pressing partito in solitaria e poi seguito dal gruppo. Chissà che oggi non tocchi proprio a lui, contro la squadra che lo ha portato in Italia, ma dargli troppo tempo e fiducia.LE FORMAZIONI UFFICIALIMilan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, kalulu, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud.Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Maleh, Amrabat; Saponara, Artur, Gonzalez.