Non si è ancora chiusa la polemica fra il Milan e l'ormai ex-amministratore delegato del club Marco Fassone. Il numero 2 della proprietà guidata allora da Yonghong Li ha infatti fatto causa alla società rossonera poco dopo il licenziamento da parte del fondo Elliott al momento di subentrare alla guida del club rossonero e, nei prossimi giorni ci sarà un udienza in tribunale per provare a sbrogliare la complicata matassa.



I MOTIVI DELLA CAUSA - L’ex amministratore delegato rossonero aveva fatto causa alla società contro il suo licenziamento dello scorso agosto. Fassone ritiene che il licenziamento fu di natura “ritorsiva” e ne richiede, di conseguenza, l’annullamento. Fassone è convinto di non essere stato licenziato in maniera illegittima e chiede il reintegro in società.



NUOVA UDIENZA - Una prima udienza si era già tenuta davanti al giudice del lavoro di Milano, Luigi Pazienza e secondo quanto riportato da Tuttosport il 19 marzo ci sarà una nuova udienza in tribunale per provare a porre la parola fine sul caso. Il Milan ha proposto a Fassone una buonuscita da 2,5 milioni di euro, ma la proposta è stata rifiutata dall'ex ad che ne chiede almeno 10.