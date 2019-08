E' di 80 milioni il budget per il mercato del Milan: a riportarlo è l'edizione odierna di Repubblica, che sottolinea come - con le entrate di Duarte, Hernandez, Bennacer, Krunic e Leao - la spesa sia già stata di 60 milioni di euro. Per arrivare a Correa, dunque, sarà necessario il sacrificio di André Silva.