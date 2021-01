Il tempo sta per scadere, il Milan deve accelerare per provare a trovare un accordo con Hakan Calhanoglu in ottica rinnovo del contratto. IPer il club rossonero l'obiettivo è quello di evitare la beffa, ecco perché è già stato fissato un nuovo summit con l'agente del nazionale turco.Secondo quanto appreso da calciomercato.com,Fonti vicine al giocatoreper un futuro ancora a tinte rossonere, ma la distanza tra domanda e offerta resta comunque ampia.ll prossimo faccia a faccia servirà per capire quali sono le intenzioni di Hakan Calhanoglu: la priorità è quella proseguire l'avventura in rossonero ma servirà un ulteriore sforzo economico per avvicinarsi alle linee imposte dal fondo Elliott.