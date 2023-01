Il grande colpo del mercato invernale, nelle idee del Milan, ha un nome e un cognome: Rafael Leao. L’attaccante portoghese non è distratto dalle sirene del mercato e ha espresso la propria preferenza di rimanere in rossonero. Un segnale determinante in una trattativa, quella del rinnovo, che si protrae da settimane e con diversi protagonisti. Uno di questi, l’avvocato che detiene la procura dell’ex Lille Ted Dimvula, è atteso a Milano a stretto giro di posta., ora Maldini e Massara vogliono trovare un’intesa anche con il rappresentante legale del proprio gioiello. L’incontro è previsto al rientro dall'Arabia Saudita, dove il Milan il 18 gennaio affronterà l'Inter in Supercoppa Italiana.