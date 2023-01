Intervenuto ai microfoni della Rai, l’ex centrocampista, Marco Tardelli, ha espresso la propria opinione in merito alla Supercoppa tra Inter e Milan e alla scelta, da parte della Lega, di disputare il match a Riyad invece che a Milano.



“ Non capisco perché non si giochi più la Supercoppa in Italia: andrebbe fatta vedere ai tifosi di Inter e Milan, ma sul campo non in tv. So che i soldi sono determinanti, ma senza i tifosi le squadre di calcio non stanno bene. Bisogna stare attenti perché le persone si arrabbiano e possono disertare lo stadio: il derby di Milano va giocato lì. Barella? A me piace molto, vedo quanto è importante per l'Inter quando non c'è: sa fare le sue fasi molto bene, è un giocatore determinante”.