Alessandro Florenzi, terzino del Milan, parla a Dazn dopo la vittoria in casa dell'Empoli: "Punizioni? Ho avuto la fortuna di avere giocatori con cui non potevi neanche presentarti sulla palla, passando da Roma, Valencia e Parigi. Qui siamo in due-tre, le stiamo provando tanto in allenamento. Sono contento della prestazione della squadra e ci godiamo questi tre punti".



OBIETTIVO - "Noi vogliamo rimanere lì, cercando di fare la corsa sul migliorarci rispetto all'anno scorso. Siamo un punto sotto, ma vogliamo migliorare per cercare di scrivere unna pagina importane della storia del Milan".



COSA HA PORTATO IN SPOGLIATOIO - "Ho portato la chiacchiera, mi dicono che parlo troppo... Ma io sono fatto così. Cerco di portare la mia esperienza, di sdrammatizzare nei momenti difficili. I nostri giovani migliorano giorno per giorno, tenendo questo atteggiamento faremo tanti passi in avanti".



IL SUO 2021 - "Ho vinto gli Europei con la Nazionale, ho vissuto belle pagine della mia carriera ma si può chiedere sempre di meglio: spero che l'anno prossimo sia ancora meglio".