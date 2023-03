Alessandro Florenzi, esterno del Milan, è tornato in campo dopo l'infortunio, contro la Salernitana: "Erano un paio di settimane che mi allenavo con la squadra per riprendere il cammino che ho lasciato dopo troppo tempo. Una bella sensazione personale che rimane bruciata da questo pareggio. Ora rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo".



RIMPIANTI - "Non sto a giudicare quel che potevamo fare meglio o peggio. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ci sono state situazioni in cui avremmo potuto segnare".



ASPETTATIVE - "Nelle grandi squadre ci sono grandi giocatori che si giocano il posto durante la settimana. Cerchiamo di fare del nostro meglio".



RIENTRO - "Sapevo che il mister mi avrebbe inserito nel finale di gara e mi sono allenato per quello. Poi ci sono tante cose che si sommano e non erano facili da gestire. L'importante era entrare bene".



CHAMPIONS DIVERSA DALLA A - "Non tanto, vedo che la squadra si impegna allo stesso modo. C'è la stessa intensità, la stessa voglia e attenzione. Poi ogni partita fa storia a sé".



MAIGNAN - "Sappiamo il suo valore, con questo non vogliamo sminuire quello che ha fatto Tata in tanti frangenti, perché poi ci si scorda presto le cose che uno fa. Si giudica spesso da tifoso da una singola partita dimenticando le gare passate o gli anni passati".