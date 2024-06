Milan, Fofana resta un'opzione: gli aggiornamenti

AFP via Getty Images

Il Milan è al lavoro per regalare al nuovo allenatore Fonseca le pedine che mancano per fare il salto di qualità, oltre all'attaccante sulla lista delle priorità di Moncada e Furlani ci sono un terzino destro e un centrocampista centrale. La caccia a un uomo d'ordine in mezzo al campo è già partita, tra i profili analizzati dalla squadra mercato rossonera c'Cresciuto nella prestigiosa accademia di Clairefontaine, esploso con la maglia dello Strasburgo, Fofana ha vestito 175 volte la maglia del club del Principato, realizzando 7 gol., non a caso Deschamps, che lo aveva già chiamato per il Mondiale in Qatar, ha deciso di portarlo in Germania dove potrebbe giocare titolare.

Dopo gli Europei cambierà squadra, ma non è detto che il suo nuovo club sia lontano dalla Francia.nato a Parigi e cresciuto nel 19° arrondissement. La lista di pretendenti comprende anche club inglesi, tra i quali Arsenal e Tottenham,E potrebbe fare un passo importante nelle prossime settimane.Qualcosa si muove, anche se l'affare non è in dirittura d'arrivo come ha fatto credere Cesc Fabregas, ex centrocampista spagnolo di Arsenal, Chelsea e Barcellona, attuale vice allenatore del Como- ha detto nel corso di una lunga chiacchierata durante il podcast "Planet Premier League" della BBC - perché lì andrà ad allenare Fonseca che viene dalla Francia e i due si conoscono".

Fofana, al quale il Monaco ha dato l'ok a partire in caso di offerta vantaggiosa,. E' facile pensare che la sua prossima squadra possa raddoppiarlo.