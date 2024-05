Milan-Fonseca: la durata del contratto

31 minuti fa

Fumata bianca sempre più vicina per il Milan nella ricerca del prossimo allenatore. Con Stefano Pioli da settimane ormai con la valigia pronta, il club ha dato vita a un lungo casting dal quale è uscito un nome. Stiamo parlando di Paulo Fonseca.



Reduce da un'ottima stagione con il Lille, beffato solo all'ultimo dal Brest per la qualificazione diretta in Champions League, l'ex Roma ha detto sì al Milan che gli ha offerto un triennale a circa 3 milioni di euro a stagione. Non ci dovessero essere stop improvvisi, sarà lui il prossimo a sedere sulla sponda rossonera di San Siro.