Milan, Fonseca lancia Liberali e Jimenez dal 1', fuori Theo. Musah out

Sarà un Milan totalmente nuovo quello che affronterà il Genoa domani sera a San Siro in occasione della festa per 125 anni dalla nascita del club rossonero.dall'undici titolare, una diretta conseguenza del confronto avuto giovedì all'indomani delle dichiarazioni del tecnico portoghese al termine della gara vinta contro la Stella Rossa.Quella dello spagnolo Jimenez non sarà l'unica novità di formazione in casa Milan.Chukwueze torna dal primo minuto sulla corsia di destra con Rafael Leao sul versante opposto dietro il terminale offensivo che sarà Abraham.

Si ferma Musah per un problema muscolare, al suo posto convocato l'olnadese Vos.