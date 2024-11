Milan, Fonseca peggio di Pioli: stessi numeri dell'anno scorso, ma 5 punti in meno

Il Milan di Paulo Fonseca ha dimostrato, ancora una volta nella sfida di Cagliari, di avere un serio problema nel reparto difensivo che, dopo 15 partite disputate in tutte le competizioni, ha incassato un totale di 19 gol, di cui 14 in Serie A, esattamente come l'anno scorso. Sono 20 invece le reti realizzate, proprio come la stagione passata, con Stefano Pioli al timone.



QUARTO POSTO LONTANO - Stessi numeri dunque, anzi no. Perché il Milan ha soltanto 18 punti, mentre l'anno scorso ne aveva 23, seppur con una partita in più. Nonostante i cambi di moduli, solo nel 25% dei match giocati finora il Milan è riuscito a mantenere inviolata la porta: in tutti gli altri sono arrivati gol da parte degli avversari, certe volte a causa dell'assetto di squadra e altre dopo degli errori individuali. Statistiche impietose. C'è poco da scherzare in questo momento in casa rossonera: il quarto posto è momentaneamente lontano 7 punti.