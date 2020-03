Ilcambia e cambierà ancora nel corso della prossima estate quando la rivoluzione iniziata daprenderà forma eprenderà posto sia in panchina, che nelle stanze decisionali del mercato rossonero. Per l'ex allenatore del Lipsia c'è già pronto un contratto triennale () e con lui cambieranno anche alcune delle gerarchie dell'attuale rosa. E fra i giocatori che potrebbero trovare nuova linfa dal cambio di allenatore c'è anche e soprattuttoIl centrocampistaè tornato ad alti livelli nell'ultima parte di gestione Pioli con un ruolo che danza fra l'esterno di fascia e il trequartista alle spalle della punta. Un ruolo che ricopriva anche in Germania quando, pche anche da capo dell'area sport della Red BullOggi Calhanoglu è contento della sua esperienza al Milan, sta bene a Milano e con Ragninck sa che potrà avere molto spazio nelle rotazioni.per l'incertezza che regnava attorno alla dirigenza rossonera. Un'incertezza che, con la scelta ormai assodata del nuovo allenatore e responsabile tecnico, non potrà che svanire confermando Calhanoglu, anche a livello contrattuale, al centro dei progetti presenti e futuri del Milan.