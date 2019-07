Patrick Schick e un futuro ancora tutto da scrivere. L'attaccante ceco della Roma era stato proposto al Milan all'interno della trattativa per Suso, ma i rossoneri non sono convinti. Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund hanno sondato il terreno ma le offerte arrivate non soddisfano le richieste economiche dei giallorossi che vorrebbe cedere l'ex Sampdoria a titolo definitivo e non in prestito.