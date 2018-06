Lotito beffato. Il Milan viene escluso dall'Europa League, la Lazio non può esserne felice. Una questione non tanto di solidarietà, quanto di bilancio, e di Lucas Biglia. Il regista rossonero, in casa Lazio, è stato sostituito degnamente da Lucas Leiva, ma qui la questione non è tecnica: come riporta il Messaggero, Lotito non potrà incassare i quasi 2 milioni di euro che erano inclusi nell’operazione Biglia. Arrivato al Milan per una cifra intorno ai 18,5 milioni di euro, l'accordo prevedeva un milione di bonus alla prima presenza e più altri due circa in casa di qualificazione alla Champions o all’Europa League. Ora il Milan spera nel Tas, con un tifoso in più, Claudio Lotito.