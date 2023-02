Due pareggi e cinque sconfitte nelle ultime sette partite tra campionato e coppe. Si complica la stagione del Milan, che nel giro di un mese ha perso Coppa Italia e Supercoppa, due derby ed è passato da essere il principale antagonista del Napoli per lo scudetto alla squadra sfavorita nella lotta per un posto in Champions League. Le quote sulla lavagna scommesse ora danno i rossoneri nella Top 4 del campionato a 1,85, con altre squadre che sembrano avere maggiori chance. L’Inter ad esempio è seconda in classifica e anche se il vantaggio rispetto a Ibra e compagni è di soli cinque punti è proposta tra le prime quattro a fine stagione a 1,15. Alla vigilia della 22esima giornata di campionato la Roma è terza con 40 punti, la Lazio è a 39, mentre l’Atalanta ha 38 punti come il Milan. Il risultato è che i giallorossi di Mourinho, nonostante la partenza di Zaniolo, sono la terza opzione per la Champions (oltre all’Inter è scontata ormai la conferma del Napoli) a 1,60, con Atalanta e Lazio a 1,65. Una sfida avvincente che di fatto ruba la scena alla corsa per il primo posto, con il Napoli che ormai è bancato campione d’Italia a 1,05. Per quanto riguarda la lotta salvezza quattro squadre sono sotto i riflettori. Tutta in salita la strada per Cremonese (8 punti) e Sampdoria (10), che nelle scommesse sulla retrocessione sono proposte entrambe a 1,05. Il Verona sta dando segnali di ripresa ma resta terzultima a quota 1,50, con lo Spezia più staccato a 2,50.