Milan, Furlani: "Cardinale mi ha dato una possibilità, ci parliamo ogni giorno. Ibrahimovic? Fa gioco di squadra"

Numerose le dichiarazioni di, amministratore delegato rossonero, nella pubblicazione di un documento della Harvard Business School sul caso AC Milan. Traduzione a cura di MilanNews."Nell'estate del 2021, Elliott mi chiede di sostituire temporaneamente Gazidis, quando era malato. Quindi, mentre lui era in ospedale, aiutavo a gestire le operazioni quotidiane. E poi quando Gerry ha preso in mano il club, sono andato subito da lui per fargli sapere che ero interessato a restare. Gli ho detto: 'Ho esperienza con il club, so come possiamo cambiare le cose e darei continuità'. Ho anche sottolineato che ho, tra virgolette, il suo DNA, ma anche che sono italiano e milanista. L'unica cosa che mi mancava era l'esperienza come amministratore delegato, nello sport o altrove: non avevo quei requisiti.A un certo punto potrebbero prendersi una pausa e diventare, diciamo, direttori sportivi, dove sono responsabili dell’acquisto dei giocatori. E se va bene, potrebbero ottenere più responsabilità nel tempo e insediarsi come CEO nel tempo. Ma tendono a non avere una formazione accademica o esperienza nel mondo degli affari.".

, anche se non c'è nulla di particolare da dire. E poi quando viene qui a Milano, il che accade circa ogni sei settimane, trascorriamo uno o due giorni super intensi insieme, con i membri del team dirigenziale e con altri, che si tratti del sindaco di Milano o della persona che ci sta aiutando a sviluppare un nuovo stadio".- "Ha giocato all'estero per il Barcellona, ​​il Paris Saint-Germain e il Manchester United, mentre in Italia per la Juventus, l'Inter e due volte per noi. È uno che fa molto gioco di squadra, vuole lavorare insieme".